Телескоп Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами
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Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722791
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.5х0.24
Вес, кг.
15.6
Описание товара Телескоп Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами
Рефлектор Ньютона Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2 – это надежный и мощный телескоп с апертурой 130 мм и фокусным расстоянием 650 мм, который позволит и изучить объекты Солнечной системы, и заглянуть в дальний космос. С его помощью можно рассмотреть туманности, звездные скопления и галактики, облачные пояса на Сатурне, некоторые астероиды и кометы, горы и кратеры (?3–4 км) на поверхности Луны, большое количество объектов из каталога NGC (часть из них – в подробностях) и другие явления.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
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Страна производитель
Китай
Рефлектор Ньютона Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2 – это надежный и мощный телескоп с апертурой 130 мм и фокусным расстоянием 650 мм, который позволит и изучить объекты Солнечной системы, и заглянуть в дальний космос. С его помощью можно рассмотреть туманности, звездные скопления и галактики, облачные пояса на Сатурне, некоторые астероиды и кометы, горы и кратеры (?3–4 км) на поверхности Луны, большое количество объектов из каталога NGC (часть из них – в подробностях) и другие явления.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2, с коллимационными винтами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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