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Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1

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Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 - фото 1
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Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 - фото 4
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Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 - фото 6
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Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
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  • Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383456
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х44х24
Вес, кг.
12.2

Описание товара Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1

Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 – светосильный рефлектор Ньютона, который оптимально подходит для изучения объектов дальнего космоса. В него хорошо различимы протяженные туманности и звездные скопления, а также тусклые звезды и галактики. Телескоп эффективен также при наблюдениях Луны и планет Солнечной системы.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 – светосильный рефлектор Ньютона, который оптимально подходит для изучения объектов дальнего космоса. В него хорошо различимы протяженные туманности и звездные скопления, а также тусклые звезды и галактики. Телескоп эффективен также при наблюдениях Луны и планет Солнечной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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