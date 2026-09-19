Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383456
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х44х24
Вес, кг.
12.2
Описание товара Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1
Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 – светосильный рефлектор Ньютона, который оптимально подходит для изучения объектов дальнего космоса. В него хорошо различимы протяженные туманности и звездные скопления, а также тусклые звезды и галактики. Телескоп эффективен также при наблюдениях Луны и планет Солнечной системы.
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260 крат
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
650
Страна производитель
Китай
Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 – светосильный рефлектор Ньютона, который оптимально подходит для изучения объектов дальнего космоса. В него хорошо различимы протяженные туманности и звездные скопления, а также тусклые звезды и галактики. Телескоп эффективен также при наблюдениях Луны и планет Солнечной системы.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher N130/650 StarQuest EQ1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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