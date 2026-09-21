Телескоп Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2
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Характеристики
Описание товара Телескоп Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2
Телескоп Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2 относится к категории рефлекторов и отлично подходит для изучения большинства наиболее интересных космических объектов: туманностей, звездных скоплений, галактик, облачных поясов на Сатурне, астероидов и комет, гор и кратеров на поверхности Луны, деталей не поверхности Марса и так далее. За счет особенностей строения внутренней зеркальной конструкции с параболическим зеркалом, изображение, получаемое с телескопа, не искажается хроматическими и сферическими аберрациями, всегда имеет высокую четкость, контрастность и ясность даже на предельных увеличениях. Также Sky-Watcher N130P StarQuest2 EQ2 подходит для занятия астрофотографией.
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