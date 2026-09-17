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Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2

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Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 6
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 7
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 8
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 9
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150113
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.34х0.25
Вес, кг.
14.6

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2

Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 – это высококачественный рефлектор Ньютона для первого знакомства с дальним космосом. С помощью этого телескопа можно увидеть десятки галактик, туманностей, звездных скоплений и многое другое. Оптическая труба устанавливается на жесткую экваториальную монтировку EQ2.Зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 формирует яркое и чистое изображение без хроматических аберраций. Данная модель ориентирована на изучение объектов дальнего космоса. Наиболее качественную картинку рефлектор дает вдали от городской засветки. Данная модель комплектуется двумя окулярами: 25 мм и 10 мм – для обзорных наблюдений и для более детального изучения небесных тел.Жесткая экваториальная монтировка EQ2 оснащена механизмами тонких движений по осям склонения и прямого восхождения. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. При этом оптическая труба перемещается очень плавно, без рывков. Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 можно использовать для астросъемки. Для максимально ровного ведения рекомендуется установить на часовую ось моторный привод (приобретается отдельно). Алюминиевая тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высоту ножек можно регулировать.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 – это высококачественный рефлектор Ньютона для первого знакомства с дальним космосом. С помощью этого телескопа можно увидеть десятки галактик, туманностей, звездных скоплений и многое другое. Оптическая труба устанавливается на жесткую экваториальную монтировку EQ2.Зеркальный телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 формирует яркое и чистое изображение без хроматических аберраций. Данная модель ориентирована на изучение объектов дальнего космоса. Наиболее качественную картинку рефлектор дает вдали от городской засветки. Данная модель комплектуется двумя окулярами: 25 мм и 10 мм – для обзорных наблюдений и для более детального изучения небесных тел.Жесткая экваториальная монтировка EQ2 оснащена механизмами тонких движений по осям склонения и прямого восхождения. Монтировка позволяет компенсировать суточное движение небесных тел. При этом оптическая труба перемещается очень плавно, без рывков. Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 можно использовать для астросъемки. Для максимально ровного ведения рекомендуется установить на часовую ось моторный привод (приобретается отдельно). Алюминиевая тренога снабжена лотком для аксессуаров. Высоту ножек можно регулировать.
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Доставка
Отзывы


Телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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