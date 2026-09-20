Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED
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Характеристики
Описание товара Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED – рефрактор-апохромат для астрофотографии. Этот телескоп может исполнять роль как классического астрофотографа, так и фотообъектива для зеркальной камеры. В него также можно вести и визуальные наблюдения космоса, но основное его назначение – фотография. Благодаря низкодисперсионной оптике и объективу, эффективно собирающему свет, этот телескоп создает очень контрастное изображение с минимумом хроматических искажений. Также в комплектацию входит алюминиевый кейс, который упрощает перевозку и хранение фототелескопа. Основная особенность Levenhuk Ra FT72 ED – геликоидный фокусер с посадочным диаметром 2 дюйма. Он надежный, позволяет проводить очень точную фокусировку, отличается плавным ходом без люфта. С его помощью гораздо проще добиться четкой и резкой картинки, чем при использовании реечного фокусера или даже более продвинутого фокусера Крейфорда. Также он хорошо сочетается с тяжелыми аксессуарами. Оптическая труба имеет стандартное винтовое крепление 1/4 дюйма, что делает ее совместимой с большинством современных монтировок и фотоштативов. Для установки зеркальной фотокамеры потребуется специальный адаптер, который не входит в комплектацию.
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