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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO

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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 1
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 2
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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 12
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Монтировка
азимутальная, одноперьевая
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 10
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 11
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 12
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383453
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная, одноперьевая
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.48х0.24
Вес, кг.
15.3

Описание товара Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO

Рефрактор-ахромат Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO понравится начинающим астрономам, так как он может работать в автоматическом режиме. Система компьютерного наведения способна самостоятельно навести телескоп на 10 000 разных объектов ночного неба: туманности, галактики, звездные скопления, планеты Солнечной системы и многое другое. При этом отдавать команды можно со смартфона или планшета, используя сеть Wi-Fi и скачиваемое приложение «SynScan». Ахроматическая оптика эффективно борется с цветовыми искажениями, позволяя видеть мелкие детали более четко и ясно. Телескоп отлично справляется с передачей картинки ближнего космоса, хорошо подходит для наблюдений за наземными объектами и может использоваться для исследования дальних уголков Вселенной. В комплект поставки включены необходимые аксессуары: два окуляра, диагональное зеркало и искатель с красной точкой. Телескоп установлен на автоматизированную монтировку. Важная особенность – наличие двойных энкодеров, которые упрощают ее настройку. При переходе на ручное управление информация о первоначальном позиционировании не теряется, поэтому во время наблюдений не нужно ничего дополнительно подстраивать и корректировать. Тренога выполнена из стали, она устойчивая и надежная. Высоту ножек треноги можно регулировать. Есть лоток для аксессуаров. Основные особенности: Ахроматическая оптика – получение четкой картинки без искажений. Компьютеризированная монтировка SynScan GOTO с базой на 10 000 астрономических объектов. Встроенный модуль Wi-Fi – удаленное управление телескопом при помощи смартфона или планшета. Двойные энкодеры Freedom-Find Double Encoder – сохранение настроек первичного позиционирования. Экономный расход заряда, простое управление, плавное и точное ведение. Возможность работы монтировки от батареек, сетевого адаптера или блока Powerbank. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 10 мм, 1,25, окуляр 25 мм, 1,25, диагональное зеркало 90°, 1,25, искатель с красной точкой (Red Dot), автоматизированная азимутальная монтировка, стальная тренога, лоток для аксессуаров, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная, одноперьевая
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Описание
Рефрактор-ахромат Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO понравится начинающим астрономам, так как он может работать в автоматическом режиме. Система компьютерного наведения способна самостоятельно навести телескоп на 10 000 разных объектов ночного неба: туманности, галактики, звездные скопления, планеты Солнечной системы и многое другое. При этом отдавать команды можно со смартфона или планшета, используя сеть Wi-Fi и скачиваемое приложение «SynScan». Ахроматическая оптика эффективно борется с цветовыми искажениями, позволяя видеть мелкие детали более четко и ясно. Телескоп отлично справляется с передачей картинки ближнего космоса, хорошо подходит для наблюдений за наземными объектами и может использоваться для исследования дальних уголков Вселенной. В комплект поставки включены необходимые аксессуары: два окуляра, диагональное зеркало и искатель с красной точкой. Телескоп установлен на автоматизированную монтировку. Важная особенность – наличие двойных энкодеров, которые упрощают ее настройку. При переходе на ручное управление информация о первоначальном позиционировании не теряется, поэтому во время наблюдений не нужно ничего дополнительно подстраивать и корректировать. Тренога выполнена из стали, она устойчивая и надежная. Высоту ножек треноги можно регулировать. Есть лоток для аксессуаров. Основные особенности: Ахроматическая оптика – получение четкой картинки без искажений. Компьютеризированная монтировка SynScan GOTO с базой на 10 000 астрономических объектов. Встроенный модуль Wi-Fi – удаленное управление телескопом при помощи смартфона или планшета. Двойные энкодеры Freedom-Find Double Encoder – сохранение настроек первичного позиционирования. Экономный расход заряда, простое управление, плавное и точное ведение. Возможность работы монтировки от батареек, сетевого адаптера или блока Powerbank. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 10 мм, 1,25, окуляр 25 мм, 1,25, диагональное зеркало 90°, 1,25, искатель с красной точкой (Red Dot), автоматизированная азимутальная монтировка, стальная тренога, лоток для аксессуаров, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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