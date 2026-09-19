Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO
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Характеристики
Описание товара Телескоп Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO
Рефрактор-ахромат Sky-Watcher Star Discovery AC90 SynScan GOTO понравится начинающим астрономам, так как он может работать в автоматическом режиме. Система компьютерного наведения способна самостоятельно навести телескоп на 10 000 разных объектов ночного неба: туманности, галактики, звездные скопления, планеты Солнечной системы и многое другое. При этом отдавать команды можно со смартфона или планшета, используя сеть Wi-Fi и скачиваемое приложение «SynScan». Ахроматическая оптика эффективно борется с цветовыми искажениями, позволяя видеть мелкие детали более четко и ясно. Телескоп отлично справляется с передачей картинки ближнего космоса, хорошо подходит для наблюдений за наземными объектами и может использоваться для исследования дальних уголков Вселенной. В комплект поставки включены необходимые аксессуары: два окуляра, диагональное зеркало и искатель с красной точкой. Телескоп установлен на автоматизированную монтировку. Важная особенность – наличие двойных энкодеров, которые упрощают ее настройку. При переходе на ручное управление информация о первоначальном позиционировании не теряется, поэтому во время наблюдений не нужно ничего дополнительно подстраивать и корректировать. Тренога выполнена из стали, она устойчивая и надежная. Высоту ножек треноги можно регулировать. Есть лоток для аксессуаров. Основные особенности: Ахроматическая оптика – получение четкой картинки без искажений. Компьютеризированная монтировка SynScan GOTO с базой на 10 000 астрономических объектов. Встроенный модуль Wi-Fi – удаленное управление телескопом при помощи смартфона или планшета. Двойные энкодеры Freedom-Find Double Encoder – сохранение настроек первичного позиционирования. Экономный расход заряда, простое управление, плавное и точное ведение. Возможность работы монтировки от батареек, сетевого адаптера или блока Powerbank. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 10 мм, 1,25, окуляр 25 мм, 1,25, диагональное зеркало 90°, 1,25, искатель с красной точкой (Red Dot), автоматизированная азимутальная монтировка, стальная тренога, лоток для аксессуаров, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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