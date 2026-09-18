Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 281389
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х44х25
Вес, кг.
17
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2
Короткофокусный рефлектор Ньютона Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 прекрасно подходит для изучения дальнего космоса. Телескоп идеален и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии. Данная модель достаточно компактна, благодаря чему ее удобно брать с собой для загородных наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
Страна производитель
Китай
Короткофокусный рефлектор Ньютона Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 прекрасно подходит для изучения дальнего космоса. Телескоп идеален и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии. Данная модель достаточно компактна, благодаря чему ее удобно брать с собой для загородных наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2