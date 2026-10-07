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Блендер погружной Centek CT-1341 Black купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Centek CT-1341 Black

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Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 1
Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 2
Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 3
Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 4
Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 5
Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 6
Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 7
Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 1
  • Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 2
  • Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 3
  • Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 4
  • Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 5
  • Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 6
  • Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 7
  • Блендер погружной Centek CT-1341 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 377268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер погружной Centek CT-1341 Black
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
700

Описание товара Блендер погружной Centek CT-1341 Black

Погружной, мощность 600 Вт, количество скоростей 1, режимы смешивания: турборежим.

Отзывы о товаре Блендер погружной Centek CT-1341 Black




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Описание
Погружной, мощность 600 Вт, количество скоростей 1, режимы смешивания: турборежим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Centek CT-1341 Black - стоимость товара 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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