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Блендер погружной Kitfort КТ-3511 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Kitfort КТ-3511

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Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 1
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 2
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 3
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 4
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 5
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 6
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 7
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 8
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 9
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 10
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 11
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 12
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 13
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 14
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 15
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 16
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 17
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 18
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 19
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 20
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 21
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 22
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 23
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 24
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 25
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 26
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 27
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 28
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 29
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 30
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 31
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 32
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 33
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 34
Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
250
Объем кувшина, л
0.7
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 1
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 2
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 3
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 4
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 5
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 6
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 7
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 8
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 9
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 10
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 11
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 12
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 13
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 14
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 15
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 16
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 17
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 18
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 19
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 20
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 21
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 22
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 23
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 24
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 25
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 26
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 27
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 28
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 29
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 30
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 31
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 32
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 33
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 34
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3511 - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667549
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
250
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.7
Комплектация
блендер, измельчитель, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, документация, упаковка
Объем кувшина, л
0.7
Размеры в упаковке, см
24х24х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Kitfort КТ-3511

Погружной блендер «3 в 1» КТ-3511 – универсальное кухонное устройство, с которым вы сможете приготовить множество блюд. Устройство предназначено для смешивания, взбивания, приготовления фруктовых и фитнес-напитков, а также для замеса жидкого теста. Насадка-венчик предназначена для приготовления жидкого теста и взбивания яичных белков. Венчик обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов, создавая идеальную консистенцию для выпечки или приготовления десертов. Насадка-блендер измельчает и смешивает ингредиенты в однородную консистенцию. Смешивать ингредиенты удобно во вместительном и глубоком пластиковом стакане ёмкостью 700 мл, который идет в комплекте с устройством. В чаше измельчителя можно быстро измельчить мясо, сыр, овощи или ягоды. Благодаря острым лезвиям и мощному двигателю, он молниеносно превращает мясо, сыр, овощи или ягоды в мелкую крошку или пюре. Погружной блендер имеет удобное и простое управление. Блендер оснащён двумя кнопками — кнопкой «Запуск» и кнопкой «Турбо», нажатие на которую включает прибор на максимальной скорости.

Отзывы о товаре Блендер погружной Kitfort КТ-3511




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
250
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.7
Комплектация
блендер, измельчитель, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, документация, упаковка
Объем кувшина, л
0.7
Описание
Погружной блендер «3 в 1» КТ-3511 – универсальное кухонное устройство, с которым вы сможете приготовить множество блюд. Устройство предназначено для смешивания, взбивания, приготовления фруктовых и фитнес-напитков, а также для замеса жидкого теста. Насадка-венчик предназначена для приготовления жидкого теста и взбивания яичных белков. Венчик обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов, создавая идеальную консистенцию для выпечки или приготовления десертов. Насадка-блендер измельчает и смешивает ингредиенты в однородную консистенцию. Смешивать ингредиенты удобно во вместительном и глубоком пластиковом стакане ёмкостью 700 мл, который идет в комплекте с устройством. В чаше измельчителя можно быстро измельчить мясо, сыр, овощи или ягоды. Благодаря острым лезвиям и мощному двигателю, он молниеносно превращает мясо, сыр, овощи или ягоды в мелкую крошку или пюре. Погружной блендер имеет удобное и простое управление. Блендер оснащён двумя кнопками — кнопкой «Запуск» и кнопкой «Турбо», нажатие на которую включает прибор на максимальной скорости.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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