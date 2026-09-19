Телевизор Polarline 43PL51TC
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 43PL51TC
Телевизор LED Polarline 43PL51TC выполнен в черном корпусе с практически незаметной рамкой, позволяя полностью погрузиться в просмотр любимых телепрограмм, и изящной подставкой. В устройстве установлен 43-дюймовый (108 см) экран с разрешением FullHD, который создает детализированную картинку от края до края. Светодиодная подсветка Direct LED обеспечивает яркие, глубокие, живые цвета. Встроенная аудиосистема с двумя динамиками выходной мощностью по 6 Вт гарантирует реалистичное звучание для увлекательного досуга. Polarline 43PL51TC оборудован цифровым тюнером с поддержкой стандартов вещания DVB-C, DVB-T2, DVB-T. Среди прочих особенностей отмечается функция воспроизведения файлов с внешних носителей USB.
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