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Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) купить с доставкой в Москве
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Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036)

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Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) - фото 1
Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) - фото 2
Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) - фото 3
Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приемник
Количество осей стабилизации
1
Крепление
штатив
  • Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) - фото 1
  • Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) - фото 2
  • Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) - фото 3
  • Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362059
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Приемник
Совместимость с ОС
Weebill S, Crane 3S и Crane 2S
Количество осей стабилизации
1
Крепление
штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036)

С помощью беспроводного видеопередатчика Transmount HDMI от Zhiyun Tech вы можете передавать видео высокой четкости 1080p30 с низкой задержкой на приемник Transmount на расстоянии до 100 метров прямой видимости. Блок трансмиттера можно закрепить на креплении или стойке с помощью прилагаемой монтажной пластины и четырех винтов M2,5.

Отзывы о товаре Приемник Zhiyun TransMount Image Transmission System для WEEBILL-S (C000036)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Приемник
Совместимость с ОС
Weebill S, Crane 3S и Crane 2S
Количество осей стабилизации
1
Крепление
штатив
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью беспроводного видеопередатчика Transmount HDMI от Zhiyun Tech вы можете передавать видео высокой четкости 1080p30 с низкой задержкой на приемник Transmount на расстоянии до 100 метров прямой видимости. Блок трансмиттера можно закрепить на креплении или стойке с помощью прилагаемой монтажной пластины и четырех винтов M2,5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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