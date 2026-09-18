Накамерный держатель GreenBean Arm 7" ST
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232218
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Накамерный держатель GreenBean Arm 7" ST
Этот держатель (консоль, magic arm) предназначен для установки осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т.д. на «горячий башмак» камеры или «холодный башмак» на стойке или риге. Центральное «колено» - с трещоткой, барашек центрального колена фиксирует не только перекладины, но одновременно и вращающие элементы на концах этих перекладин. Элемент «холодный башмак» держателя ARM 7 крепится на резьбе, сняв его можно закрепить держатель на стойке или площадке с винтом 1/4 дюйма.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Этот держатель (консоль, magic arm) предназначен для установки осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т.д. на «горячий башмак» камеры или «холодный башмак» на стойке или риге. Центральное «колено» - с трещоткой, барашек центрального колена фиксирует не только перекладины, но одновременно и вращающие элементы на концах этих перекладин. Элемент «холодный башмак» держателя ARM 7 крепится на резьбе, сняв его можно закрепить держатель на стойке или площадке с винтом 1/4 дюйма.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Накамерный держатель GreenBean Arm 7" ST - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накамерный держатель GreenBean Arm 7" ST