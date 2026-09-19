Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 466835
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Нагрузка
0,28 кг
Диапазон наклона, градусы
80/-260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
1
Описание товара Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo
Трехосевой стабилизатор для смартфонов с интеллектуальными функциями для видеосъемки. SMOOTH-Q3 отличается стильным дизайном, современной системой управления и позволяет создавать видео с интересными спецэффектами. А дополнительные режимы работы и расширенный функционал приложения обеспечат новые творческие возможности для съемки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Нагрузка
0,28 кг
Диапазон наклона, градусы
80/-260
Страна производитель
Китай
Трехосевой стабилизатор для смартфонов с интеллектуальными функциями для видеосъемки. SMOOTH-Q3 отличается стильным дизайном, современной системой управления и позволяет создавать видео с интересными спецэффектами. А дополнительные режимы работы и расширенный функционал приложения обеспечат новые творческие возможности для съемки.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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