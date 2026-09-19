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Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo купить с доставкой в Москве
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Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo

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Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo - фото 1
Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo - фото 2
Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
  • Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo - фото 1
  • Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo - фото 2
  • Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466835
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Нагрузка
0,28 кг
Диапазон наклона, градусы
80/-260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo

Трехосевой стабилизатор для смартфонов с интеллектуальными функциями для видеосъемки. SMOOTH-Q3 отличается стильным дизайном, современной системой управления и позволяет создавать видео с интересными спецэффектами. А дополнительные режимы работы и расширенный функционал приложения обеспечат новые творческие возможности для съемки.

Отзывы о товаре Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Нагрузка
0,28 кг
Диапазон наклона, градусы
80/-260
Страна производитель
Китай
Описание
Трехосевой стабилизатор для смартфонов с интеллектуальными функциями для видеосъемки. SMOOTH-Q3 отличается стильным дизайном, современной системой управления и позволяет создавать видео с интересными спецэффектами. А дополнительные режимы работы и расширенный функционал приложения обеспечат новые творческие возможности для съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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