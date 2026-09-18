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Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232219
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Описание товара Накамерный держатель GreenBean Arm 11" ST
GreenBean Arm 11 дюйм. ST – прочный и портативный шарнирный кронштейн, который предназначен для монтажа вспомогательного оборудования (осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т.д.) на стойку, штатив, риг, кран и другие опоры, имеющие винт или резьбовое отверстие диаметром 1/4. Благодаря универсальной конструкции и широкому диапазону движений держатель обеспечивает широкие возможности применения. Общая длина 290 мм, максимальная нагрузка 3 кг. Устройство состоит из двух равных по длине секций поворачивающихся вокруг центрального колена. Центральное колено с подшипником и зубчатым механизмом противодействует прокручиванию и позволяет создавать большое усилие для фиксации тяжелого оборудования. Барашек центрального колена одновременно фиксирует секции и вращающие элементы на концах этих секций, при небольшом ослаблении зажима поворот каждого шарнира происходит плавно.
GreenBean Arm 11 дюйм. ST – прочный и портативный шарнирный кронштейн, который предназначен для монтажа вспомогательного оборудования (осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т.д.) на стойку, штатив, риг, кран и другие опоры, имеющие винт или резьбовое отверстие диаметром 1/4. Благодаря универсальной конструкции и широкому диапазону движений держатель обеспечивает широкие возможности применения. Общая длина 290 мм, максимальная нагрузка 3 кг. Устройство состоит из двух равных по длине секций поворачивающихся вокруг центрального колена. Центральное колено с подшипником и зубчатым механизмом противодействует прокручиванию и позволяет создавать большое усилие для фиксации тяжелого оборудования. Барашек центрального колена одновременно фиксирует секции и вращающие элементы на концах этих секций, при небольшом ослаблении зажима поворот каждого шарнира происходит плавно.
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