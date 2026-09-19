Держатель Zhiyun TransMount смартфона с фиксацией угла для CRANE 3/WEEBILL (C000084E, EX1E01)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Крепление
штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Габаритные размеры, см
6х3х10
Совместимость с ОС
Crane 3 LAB и WEEBILL LAB
Аккумулятор
нет
Диапазон вращения, градусы
360
Крепление
штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х3
Вес, г.
300
Описание товара Держатель Zhiyun TransMount смартфона с фиксацией угла для CRANE 3/WEEBILL (C000084E, EX1E01)
Складной держатель для смартфона TransMount Phone Holder c зубчатой шестерней совместим с Crane 3 LAB и WEEBILL LAB. Держатель крепится сбоку и подходит для устройств с шириной экрана до 6,3 дюйма.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Держатель
Габаритные размеры, см
6х3х10
Совместимость с ОС
Crane 3 LAB и WEEBILL LAB
Аккумулятор
нет
Диапазон вращения, градусы
360
Крепление
штатив
Страна производитель
Китай
Складной держатель для смартфона TransMount Phone Holder c зубчатой шестерней совместим с Crane 3 LAB и WEEBILL LAB. Держатель крепится сбоку и подходит для устройств с шириной экрана до 6,3 дюйма.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Держатель Zhiyun TransMount смартфона с фиксацией угла для CRANE 3/WEEBILL (C000084E, EX1E01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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