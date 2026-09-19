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Система "фоллоу-фокус" Flama K1141 стандарта 15 мм купить с доставкой в Москве
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Система "фоллоу-фокус" Flama K1141 стандарта 15 мм

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Система &quot;фоллоу-фокус&quot; Flama K1141 стандарта 15 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система стабилизации
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361225
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Система стабилизации
Диапазон вращения, градусы
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Система "фоллоу-фокус" Flama K1141 стандарта 15 мм

Ручные стабилизаторы и стедикамы

Отзывы о товаре Система "фоллоу-фокус" Flama K1141 стандарта 15 мм




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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Система стабилизации
Диапазон вращения, градусы
360
Страна производитель
Китай
Описание
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система "фоллоу-фокус" Flama K1141 стандарта 15 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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