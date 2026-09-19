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Характеристики
Тип товара
Рельсы направляющие
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385374
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Описание товара Рельсы направляющие Manfrotto MVA523W-1 Sympla Rods
150 мм короткие направляющие рельсы являются одним из основных конструкционных элементов всех обвесов SYMPLA и всегда используются параллельными парами для создания опоры, на которую можно монтировать и правильно устанавливать компоненты системы. Для создания более длинных направляющих можно соединять их между собой (используя прилагаемые резьбовые шпильки). Вы сможете соединять их на различной высоте при помощи детали V-Offset, или со сдвигом вбок, используя деталь смещения H-Offset. Короткие рельсы компактны и полезны для установки таких компонентов, как плечевая накладка SYMPLA, суппорт-опора для камеры или объектива или регулируемые рукоятки, которым требуется лишь минимальная возможность перемещения назад-вперёд. Изготовленные из алюминиевых трубок диаметром 15 мм, прочные и легкие направляющие рельсы длиной 150 мм — самые короткие из двух размеров системы SYMPLA. Поставляются парами с двумя входящими в комплект резьбовыми соединительными винтами 1/2”—13 UNC.
150 мм короткие направляющие рельсы являются одним из основных конструкционных элементов всех обвесов SYMPLA и всегда используются параллельными парами для создания опоры, на которую можно монтировать и правильно устанавливать компоненты системы. Для создания более длинных направляющих можно соединять их между собой (используя прилагаемые резьбовые шпильки). Вы сможете соединять их на различной высоте при помощи детали V-Offset, или со сдвигом вбок, используя деталь смещения H-Offset. Короткие рельсы компактны и полезны для установки таких компонентов, как плечевая накладка SYMPLA, суппорт-опора для камеры или объектива или регулируемые рукоятки, которым требуется лишь минимальная возможность перемещения назад-вперёд. Изготовленные из алюминиевых трубок диаметром 15 мм, прочные и легкие направляющие рельсы длиной 150 мм — самые короткие из двух размеров системы SYMPLA. Поставляются парами с двумя входящими в комплект резьбовыми соединительными винтами 1/2”—13 UNC.
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