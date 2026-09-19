Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S
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Характеристики
Тип товара
электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366607
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Характеристики
Бренд
Тип товара
электрический
Нагрузка
2.3 кг
Габаритные размеры, см
15х4.5х2.8
Совместимость с ОС
Weebill S
Аккумулятор
Есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х5х5
Вес, кг.
1
Описание товара Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S
Пульт управления TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S оснащен встроенным модулем датчика движения и позволяет точно управлять движением стабилизатора и менять настройки параметров в реальном времени.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
электрический
Нагрузка
2.3 кг
Габаритные размеры, см
15х4.5х2.8
Совместимость с ОС
Weebill S
Аккумулятор
Есть
Страна производитель
Китай
Пульт управления TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S оснащен встроенным модулем датчика движения и позволяет точно управлять движением стабилизатора и менять настройки параметров в реальном времени.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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