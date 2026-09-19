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Характеристики
Тип товара
Cтабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361224
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Описание товара Система стабилизации камеры Flama FL-W01
Система стабилизации для видеосъемки Flama FL-W01 идеально подходит для репортажной съемки, работы в ограниченном пространстве, записи видео с нижних и верхних ракурсов.Рукоять с подвижным креплением к площадке и балансиру, обеспечивающим плавное выравнивание камеры относительно горизонта. Положение камеры относительно рукоятки и центра тяжести регулируется тремя винтами непосредственно на крепежной площадке. Накладка из вспененного материала на рукояти обеспечивает надежный и комфортный захват. Возможность увеличения противовеса. Быстросъемная площадка дл крепления камеры и аксессуаров. Хромированные стальные грузы.
Система стабилизации для видеосъемки Flama FL-W01 идеально подходит для репортажной съемки, работы в ограниченном пространстве, записи видео с нижних и верхних ракурсов.Рукоять с подвижным креплением к площадке и балансиру, обеспечивающим плавное выравнивание камеры относительно горизонта. Положение камеры относительно рукоятки и центра тяжести регулируется тремя винтами непосредственно на крепежной площадке. Накладка из вспененного материала на рукояти обеспечивает надежный и комфортный захват. Возможность увеличения противовеса. Быстросъемная площадка дл крепления камеры и аксессуаров. Хромированные стальные грузы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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