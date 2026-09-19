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Система стабилизации камеры Flama FL-W01 купить с доставкой в Москве
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Система стабилизации камеры Flama FL-W01

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Система стабилизации камеры Flama FL-W01 - фото 1
Система стабилизации камеры Flama FL-W01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Cтабилизатор
  • Система стабилизации камеры Flama FL-W01 - фото 1
  • Система стабилизации камеры Flama FL-W01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361224
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Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Cтабилизатор
Нагрузка
2.2 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
500

Описание товара Система стабилизации камеры Flama FL-W01

Система стабилизации для видеосъемки Flama FL-W01 идеально подходит для репортажной съемки, работы в ограниченном пространстве, записи видео с нижних и верхних ракурсов.Рукоять с подвижным креплением к площадке и балансиру, обеспечивающим плавное выравнивание камеры относительно горизонта. Положение камеры относительно рукоятки и центра тяжести регулируется тремя винтами непосредственно на крепежной площадке. Накладка из вспененного материала на рукояти обеспечивает надежный и комфортный захват. Возможность увеличения противовеса. Быстросъемная площадка дл крепления камеры и аксессуаров. Хромированные стальные грузы.

Отзывы о товаре Система стабилизации камеры Flama FL-W01




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Cтабилизатор
Нагрузка
2.2 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Система стабилизации для видеосъемки Flama FL-W01 идеально подходит для репортажной съемки, работы в ограниченном пространстве, записи видео с нижних и верхних ракурсов.Рукоять с подвижным креплением к площадке и балансиру, обеспечивающим плавное выравнивание камеры относительно горизонта. Положение камеры относительно рукоятки и центра тяжести регулируется тремя винтами непосредственно на крепежной площадке. Накладка из вспененного материала на рукояти обеспечивает надежный и комфортный захват. Возможность увеличения противовеса. Быстросъемная площадка дл крепления камеры и аксессуаров. Хромированные стальные грузы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система стабилизации камеры Flama FL-W01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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