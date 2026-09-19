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Система стабилизации Manfrotto MVCCM купить с доставкой в Москве
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Система стабилизации Manfrotto MVCCM

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Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Cтабилизатор
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 1
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 2
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 3
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 4
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 5
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 6
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 7
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 8
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385150
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Cтабилизатор
Нагрузка
до 5 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х34х21
Вес, г.
600

Описание товара Система стабилизации Manfrotto MVCCM

Система стабилизации камер для Canon 5DMKII, 5DMKIII, 5DMKIV, 5DS, 5DR, 7DmkII, 7D, 6DmkII, 6D, 70D, 77D, 80D, and Nikon D300, D500, D600, D610, D750, D850, D7500, D5600. Допустимая нагрузка 5 кг.

Отзывы о товаре Система стабилизации Manfrotto MVCCM




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Cтабилизатор
Нагрузка
до 5 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Система стабилизации камер для Canon 5DMKII, 5DMKIII, 5DMKIV, 5DS, 5DR, 7DmkII, 7D, 6DmkII, 6D, 70D, 77D, 80D, and Nikon D300, D500, D600, D610, D750, D850, D7500, D5600. Допустимая нагрузка 5 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система стабилизации Manfrotto MVCCM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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