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Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой купить с доставкой в Москве
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Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой

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Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 1
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 2
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 3
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 4
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 5
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 6
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стедикам
Количество осей стабилизации
3
Крепление
смартфон
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 1
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 2
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 3
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 4
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 5
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 6
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232131
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Стедикам
Габаритные размеры, см
32.2х11.5х3.6
Совместимость с ОС
Android, iOS
Диапазон вращения, градусы
320
Диапазон наклона, градусы
320
Диапазон поперечного наклона, градусы
360
Количество осей стабилизации
3
Крепление
смартфон
Ширина захвата держателя
60-85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой

Любой мобильный телефон станет профессиональной камерой, если использовать стабилизатор GreenBean iStab Smart. С его помощью даже обычный телефон сможет создавать плавные видеозаписи высокого качества. Дизайн интегрированной панели управления разработан таким образом, что позволяет управлять стабилизатором и мобильной камерой при помощи кнопок, практически не используя сенсорный экран. Благодаря продвинутому программному обеспечению, он корректно обрабатывает такие «сложные» положения для электронных стедикамов, как наклон ручки на 45 градусов, или близкое к соосности расположение двух моторов. А за счёт применения высококачественных и точно изготовленных подшипников вы будете избавлены от проблем с вибрациями, гудением, различными шумами и прочими дефектами, свойственными многим более простым моделям. Корпус стабилизатора изготовлен из алюминиевого сплава, на рукоятку присутствует насечка для лучшего удержания. Питание прибора происходит от одного аккумулятора типа 18650 Зарядка аккумулятора осуществляется через микро-USB порт на корпусе прибора. Время непрерывной работы — 5 часов (с аккумулятором ёмкостью 2600 мАч). Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Управление камерой смартфона осуществляется одной кнопкой и пятипозиционным джойстиком. В держатель можно установить смартфон шириной от 60 до 85 мм. Для моделей с большим экраном, необходимо установить комплектный груз-противовес для предотвращения наклона смартфона влево. На рукоятке стабилизатора есть отверстие с резьбой 1/4? для установки на штатив или соответствующую селфи-палку. Для установки на стабилизатор экшн-камеры необходим адаптер (приобретается отдельно).

Отзывы о товаре Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Стедикам
Габаритные размеры, см
32.2х11.5х3.6
Совместимость с ОС
Android, iOS
Диапазон вращения, градусы
320
Диапазон наклона, градусы
320
Диапазон поперечного наклона, градусы
360
Количество осей стабилизации
3
Крепление
смартфон
Ширина захвата держателя
60-85 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Любой мобильный телефон станет профессиональной камерой, если использовать стабилизатор GreenBean iStab Smart. С его помощью даже обычный телефон сможет создавать плавные видеозаписи высокого качества. Дизайн интегрированной панели управления разработан таким образом, что позволяет управлять стабилизатором и мобильной камерой при помощи кнопок, практически не используя сенсорный экран. Благодаря продвинутому программному обеспечению, он корректно обрабатывает такие «сложные» положения для электронных стедикамов, как наклон ручки на 45 градусов, или близкое к соосности расположение двух моторов. А за счёт применения высококачественных и точно изготовленных подшипников вы будете избавлены от проблем с вибрациями, гудением, различными шумами и прочими дефектами, свойственными многим более простым моделям. Корпус стабилизатора изготовлен из алюминиевого сплава, на рукоятку присутствует насечка для лучшего удержания. Питание прибора происходит от одного аккумулятора типа 18650 Зарядка аккумулятора осуществляется через микро-USB порт на корпусе прибора. Время непрерывной работы — 5 часов (с аккумулятором ёмкостью 2600 мАч). Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Управление камерой смартфона осуществляется одной кнопкой и пятипозиционным джойстиком. В держатель можно установить смартфон шириной от 60 до 85 мм. Для моделей с большим экраном, необходимо установить комплектный груз-противовес для предотвращения наклона смартфона влево. На рукоятке стабилизатора есть отверстие с резьбой 1/4? для установки на штатив или соответствующую селфи-палку. Для установки на стабилизатор экшн-камеры необходим адаптер (приобретается отдельно).
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Доставка
Отзывы


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