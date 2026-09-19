Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP
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Характеристики
Тип товара
Площадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385148
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Площадка
Нагрузка
до 5 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
200
Описание товара Площадка клетки для камеры Manfrotto MVCCBP
Площадка клетки для камеры 15 мм – регулируемое по высоте основание, используемое для установки направляющих рельсов диаметром 15 мм (продаются отдельно, например, Manfrotto MVA520W-1) на корректном расстоянии от центра объектива камеры. При использовании с рельсами она позволяет монтировать аксессуары, такие как фоллоу фокус (MVA511FF), опора для объектива (MVA514W), компедиум, серводвигатели и многое другое. Площадка подходит для клеток Camera Cage Small (MVCCS) и Medium (MVCCM). Она также совместима с большой моделью (MVCCL).
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Площадка клетки для камеры 15 мм – регулируемое по высоте основание, используемое для установки направляющих рельсов диаметром 15 мм (продаются отдельно, например, Manfrotto MVA520W-1) на корректном расстоянии от центра объектива камеры. При использовании с рельсами она позволяет монтировать аксессуары, такие как фоллоу фокус (MVA511FF), опора для объектива (MVA514W), компедиум, серводвигатели и многое другое. Площадка подходит для клеток Camera Cage Small (MVCCS) и Medium (MVCCM). Она также совместима с большой моделью (MVCCL).
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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