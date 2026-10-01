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Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO

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Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 1
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 2
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 3
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 4
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 5
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 6
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 7
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 8
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 9
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 10
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 11
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 12
Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
от -180 до +180 °
Регулировка наклона
320 °
Регулировка крена
320 °
Складная конструкция
да
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 1
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 2
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 3
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 4
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 5
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 6
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 7
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 8
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 9
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 10
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 11
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 12
  • Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621499
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Wi-Fi
да
Bluetooth
5.0
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
от -180 до +180 °
Регулировка наклона
320 °
Регулировка крена
320 °
Складная конструкция
да
Питание
аккумулятор
Аккумулятор, мАч
1150
Макс. время работы от аккумулятора
10.5
Габаритные размеры, мм
240x68x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
370

Описание товара Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO

Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор из компактной серии CRANE-M, обладающий небольшими размерами, высокой грузоподъемностью и встроенным источником света. Crane-M2S предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов. Совместимость с широким ассортиментом техники. Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M2S. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря встроенному источнику света повышенной яркости стабилизатор CRANE-M2S обеспечивает высокое качество съемок в условиях плохой освещенности без дополнительного оборудования. Новая конструкция быстросъемных площадок. Модернизированная система с универсальной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора. Встроенный источник света с регулировкой яркости

Отзывы о товаре Стабилизатор Zhiyun CRANE-M2 S COMBO




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Wi-Fi
да
Bluetooth
5.0
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
фотоаппарат
Регулировка вращения
от -180 до +180 °
Регулировка наклона
320 °
Регулировка крена
320 °
Складная конструкция
да
Развернуть
Питание
аккумулятор
Аккумулятор, мАч
1150
Макс. время работы от аккумулятора
10.5
Габаритные размеры, мм
240x68x150
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Zhiyun представляет новый стабилизатор из компактной серии CRANE-M, обладающий небольшими размерами, высокой грузоподъемностью и встроенным источником света. Crane-M2S предлагает беспрецедентные для индустрии решения и способен работать с смартфонами, экшн-камерами и подавляющим большинством беззеркальных камер с множеством объективов. Совместимость с широким ассортиментом техники. Портативность, мощные моторы и универсальность — вот что лучше всего характеризует стабилизатор CRANE-M2S. Компактный дизайн и эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удержания и использования. Благодаря встроенному источнику света повышенной яркости стабилизатор CRANE-M2S обеспечивает высокое качество съемок в условиях плохой освещенности без дополнительного оборудования. Новая конструкция быстросъемных площадок. Модернизированная система с универсальной площадкой крепления упрощает процедуры балансировки, сборки и разборки стабилизатора. Встроенный источник света с регулировкой яркости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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