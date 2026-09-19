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Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 купить с доставкой в Москве
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Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3

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Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 - фото 1
Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 - фото 2
Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 - фото 3
Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
  • Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 - фото 1
  • Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 - фото 2
  • Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 - фото 3
  • Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466834
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Нагрузка
0,28 кг
Аккумулятор
15 ч
Диапазон наклона, градусы
80/-260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3

SMOOTH-Q3 воплощает в себе безупречный стиль и современные способы взаимодействия. Перед вами классический стабилизатор с интеллектуальными функциями для видеосъемки. Благодаря SMOOTH-Q3 вы сможете создавать потрясающие произведения искусства с невероятными спецэффектами.Совершенно новое размещение клавиш, более удобное для управления устройством одной рукой. Трехосевая конструкция для невероятно стабильной и плавной съемки.

Отзывы о товаре Стедикам Zhiyun SMOOTH-Q3




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Нагрузка
0,28 кг
Аккумулятор
15 ч
Диапазон наклона, градусы
80/-260
Страна производитель
Китай
Описание
SMOOTH-Q3 воплощает в себе безупречный стиль и современные способы взаимодействия. Перед вами классический стабилизатор с интеллектуальными функциями для видеосъемки. Благодаря SMOOTH-Q3 вы сможете создавать потрясающие произведения искусства с невероятными спецэффектами.Совершенно новое размещение клавиш, более удобное для управления устройством одной рукой. Трехосевая конструкция для невероятно стабильной и плавной съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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