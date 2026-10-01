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Характеристики
Тип товара
электрический
Количество осей стабилизации
3
Крепление
смартфон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621497
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Описание товара Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 (C030116) (SM117)
Благодаря эргономичному дизайну и приятной на ощупь поверхности этот стабилизатор очень удобно держать в руке. Изысканная силиконовая поверхность с гладкими краями значительно повышает удобство работы. Система алгоритмов 9-го поколения от ZHIYUN выводит съемку со смартфона на высокий уровень профессиональной стабилизации. Благодаря встроенной телескопической штанге длиной 215 мм стабилизатор позволяет вести съемку под различными углами с более широким задним планом. Стабилизатор достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане. Просто развернув стабилизатор за доли секунды, вы сразу будете готовы к съемке, а затем также легко вы можете сложить его. Благодаря многофункциональному колесику управления все основные операции можно выполнять одной рукой. Просто нажмите, чтобы отрегулировать яркость, и проведите пальцем, чтобы изменить фокусное расстояние.
Благодаря эргономичному дизайну и приятной на ощупь поверхности этот стабилизатор очень удобно держать в руке. Изысканная силиконовая поверхность с гладкими краями значительно повышает удобство работы. Система алгоритмов 9-го поколения от ZHIYUN выводит съемку со смартфона на высокий уровень профессиональной стабилизации. Благодаря встроенной телескопической штанге длиной 215 мм стабилизатор позволяет вести съемку под различными углами с более широким задним планом. Стабилизатор достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане. Просто развернув стабилизатор за доли секунды, вы сразу будете готовы к съемке, а затем также легко вы можете сложить его. Благодаря многофункциональному колесику управления все основные операции можно выполнять одной рукой. Просто нажмите, чтобы отрегулировать яркость, и проведите пальцем, чтобы изменить фокусное расстояние.
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 (C030116) (SM117) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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