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Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) купить с доставкой в Москве
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Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04)

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Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 1
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 2
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 3
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 4
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 5
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 6
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 7
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 8
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 9
Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Привод
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 1
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 2
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 3
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 4
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 5
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 6
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 7
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 8
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 9
  • Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362060
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Привод
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х6
Вес, г.
300

Описание товара Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04)

Мотор системы Follow Focus от Zhiyun был разработан специально для работы со стабилизаторами Crane 3 и Weebill-LAB. Приспособление устанавливается на направляющие диаметром 15 мм и позволяет контролировать кольцо приближения или фокуса объектива при помощи зубчатого хомута.

Отзывы о товаре Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Привод
Страна производитель
Китай
Описание
Мотор системы Follow Focus от Zhiyun был разработан специально для работы со стабилизаторами Crane 3 и Weebill-LAB. Приспособление устанавливается на направляющие диаметром 15 мм и позволяет контролировать кольцо приближения или фокуса объектива при помощи зубчатого хомута.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Привод Zhiyun TransMount фоллоу-фокуса/зума MAX для CRANE 3/WEEBILL (C000528E, CMF-04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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