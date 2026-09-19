Штатив-держатель для смартфонов Joby GripTight PRO 2 GorillaPod (JB01551)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361903
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Высота, см
13.46
Ширина, см
34.29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х6
Вес, кг.
1
Описание товара Штатив-держатель для смартфонов Joby GripTight PRO 2 GorillaPod (JB01551)
Согни. Оберни. Поставь. Гибкие ноги GorillaPod позволяют установить его на любую поверхность, а держатель смартфона GripTight PRO 2 позволит оперативно перейти из портретной ориентации в пейзажную. Он совместим с смартфонами обычного и увеличенного размера. На держатель можно крепить дополнительные источники света или микрофон при помощи съемного башмака Cold Shoe PRO Mount. Есть и гнездо с резьбой ?” для дополнительного аксессуара или гибкого колена GorillaPod.
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Согни. Оберни. Поставь. Гибкие ноги GorillaPod позволяют установить его на любую поверхность, а держатель смартфона GripTight PRO 2 позволит оперативно перейти из портретной ориентации в пейзажную. Он совместим с смартфонами обычного и увеличенного размера. На держатель можно крепить дополнительные источники света или микрофон при помощи съемного башмака Cold Shoe PRO Mount. Есть и гнездо с резьбой ?” для дополнительного аксессуара или гибкого колена GorillaPod.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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Штатив-держатель для смартфонов Joby GripTight PRO 2 GorillaPod (JB01551) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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