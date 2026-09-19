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Характеристики
Тип товара
Слайдер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386517
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Описание товара Слайдер Syrp Slingshot (SY0023-0001)
Syrp Slingshot – это уникальный инструмент для видео- и кинопроизводства, позволяющий снимать таймлапсы при пролетах на значительные расстояния. В сочетании с моторизированной головой Genie One или Genie II Linear появляется возможность добавить динамики в съемочные планы и полностью настроить под себя характер этого движения. Снимайте таймлапсы с перемещением/поворотом камеры по 1, 2 или 3 осям и повышайте ценность Ваших фильмов. Slingshot прост в обращении и снабжен необходимыми кронштейнами для установки, которые помещаются в фирменную сумку (поставляется в комплекте). Для закрепления тросов Slingshot необходимо найти две недвижимые точки фиксации (дерево, столб и т. д.) и натянуть систему тросов между ними, используя кронштейны из комплекта. Благодаря уникальной конструкции всю систему можно установить и настроить в течение короткого промежутка времени.
Syrp Slingshot – это уникальный инструмент для видео- и кинопроизводства, позволяющий снимать таймлапсы при пролетах на значительные расстояния. В сочетании с моторизированной головой Genie One или Genie II Linear появляется возможность добавить динамики в съемочные планы и полностью настроить под себя характер этого движения. Снимайте таймлапсы с перемещением/поворотом камеры по 1, 2 или 3 осям и повышайте ценность Ваших фильмов. Slingshot прост в обращении и снабжен необходимыми кронштейнами для установки, которые помещаются в фирменную сумку (поставляется в комплекте). Для закрепления тросов Slingshot необходимо найти две недвижимые точки фиксации (дерево, столб и т. д.) и натянуть систему тросов между ними, используя кронштейны из комплекта. Благодаря уникальной конструкции всю систему можно установить и настроить в течение короткого промежутка времени.
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