Top.Mail.Ru
Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото 1
Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото 2
Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото 3
Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосинхронизатор
  • Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото 1
  • Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото 2
  • Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото 3
  • Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361320
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Flama
Тип товара
Радиосинхронизатор
Высота, см
7.8
Особенности
функции синхронизации поддерживаются: с камерами: Nikon, Olympus, Fujifilm, Pentax, Samsung, со вспышками: Nikon, вспышками сторонних брендов и студийными вспышками
Ширина, см
3.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df)

Радиосинхронизатор FL-WFC-DC2 предназначен для удаленного запуска импульса вспышки – компактной или студийной – одновременно с пуском затвора фотокамеры. Благодаря использованию радиоканала для передачи сигнала не требуется располагать вспышки и камеру в прямой видимости, кроме того исключается влияние избыточного инфракрасного излучения на качество синхронизации при съемке на улице.

Отзывы о товаре Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Радиосинхронизатор
Высота, см
7.8
Особенности
функции синхронизации поддерживаются: с камерами: Nikon, Olympus, Fujifilm, Pentax, Samsung, со вспышками: Nikon, вспышками сторонних брендов и студийными вспышками
Ширина, см
3.8
Страна производитель
Китай
Описание
Радиосинхронизатор FL-WFC-DC2 предназначен для удаленного запуска импульса вспышки – компактной или студийной – одновременно с пуском затвора фотокамеры. Благодаря использованию радиоканала для передачи сигнала не требуется располагать вспышки и камеру в прямой видимости, кроме того исключается влияние избыточного инфракрасного излучения на качество синхронизации при съемке на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...