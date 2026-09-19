Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df)
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Характеристики
Тип товара
Радиосинхронизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361320
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосинхронизатор
Высота, см
7.8
Особенности
функции синхронизации поддерживаются: с камерами: Nikon, Olympus, Fujifilm, Pentax, Samsung, со вспышками: Nikon, вспышками сторонних брендов и студийными вспышками
Ширина, см
3.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df)
Радиосинхронизатор FL-WFC-DC2 предназначен для удаленного запуска импульса вспышки – компактной или студийной – одновременно с пуском затвора фотокамеры. Благодаря использованию радиоканала для передачи сигнала не требуется располагать вспышки и камеру в прямой видимости, кроме того исключается влияние избыточного инфракрасного излучения на качество синхронизации при съемке на улице.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиосинхронизатор
Высота, см
7.8
Особенности
функции синхронизации поддерживаются: с камерами: Nikon, Olympus, Fujifilm, Pentax, Samsung, со вспышками: Nikon, вспышками сторонних брендов и студийными вспышками
Ширина, см
3.8
Страна производитель
Китай
Радиосинхронизатор FL-WFC-DC2 предназначен для удаленного запуска импульса вспышки – компактной или студийной – одновременно с пуском затвора фотокамеры. Благодаря использованию радиоканала для передачи сигнала не требуется располагать вспышки и камеру в прямой видимости, кроме того исключается влияние избыточного инфракрасного излучения на качество синхронизации при съемке на улице.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Flama FL-WFC-DC2 радиосинхронизатор c функцией ПДУ (Nikon D90, D3200, D5200, D7100, D610, Df) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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