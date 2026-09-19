Flama FL-WDC1 Радио пульт дистанционного управления для Nikon D70SD80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радио пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361321
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Радио пульт
Особенности
совместим с фотоаппаратами Nikon D70S, D80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
200
Описание товара Flama FL-WDC1 Радио пульт дистанционного управления для Nikon D70SD80
Радиопульт Flama FL-WDC1 – идеальное решение для съемки цифровыми фотокамерами Nikon. Он дистанционно управляет спуском затвора и дает возможность учитывать особенности съемки, когда объект находится в труднодоступном месте или в сложных условиях освещенности. Использование радио-пульта Flama FL-WDC1 уменьшает дрожание камеры, что позволяет добиться отличного результата.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радио пульт
Особенности
совместим с фотоаппаратами Nikon D70S, D80
Страна производитель
Китай
Радиопульт Flama FL-WDC1 – идеальное решение для съемки цифровыми фотокамерами Nikon. Он дистанционно управляет спуском затвора и дает возможность учитывать особенности съемки, когда объект находится в труднодоступном месте или в сложных условиях освещенности. Использование радио-пульта Flama FL-WDC1 уменьшает дрожание камеры, что позволяет добиться отличного результата.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Flama FL-WDC1 Радио пульт дистанционного управления для Nikon D70S\D80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Flama FL-WDC1 Радио пульт дистанционного управления для Nikon D70SD80