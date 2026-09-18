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Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200 купить с доставкой в Москве
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Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200

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Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200 - фото 1
Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200 - фото 1
  • Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
4 190 руб.  5 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231559
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Кабель
Высота, см
11.5
Особенности
Выносной
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х9
Вес, г.
500

Описание товара Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200

Пульт для фотоаппарата Godox — лёгкий и компактный помощник для вашей съёмки. Вес всего 0,2 кг позволяет брать его с собой даже на долгие выезды, а пластиковый корпус делает устройство удобным для повседневного использования. Ширина 7,5 см и высота 11,5 см обеспечивают эргономичность и лёгкость управления. Максимальное расстояние между креплениями 1850 мм открывает простор для различных фото- и видеозадач — легко настраивайте оборудование под любые кадры.

Отзывы о товаре Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Кабель
Высота, см
11.5
Особенности
Выносной
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт для фотоаппарата Godox — лёгкий и компактный помощник для вашей съёмки. Вес всего 0,2 кг позволяет брать его с собой даже на долгие выезды, а пластиковый корпус делает устройство удобным для повседневного использования. Ширина 7,5 см и высота 11,5 см обеспечивают эргономичность и лёгкость управления. Максимальное расстояние между креплениями 1850 мм открывает простор для различных фото- и видеозадач — легко настраивайте оборудование под любые кадры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель выносной сетевой Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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