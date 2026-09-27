Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII N для Nikon
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Характеристики
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615045
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Высота, см
4.9
Особенности
управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора, управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки, приемник может управлять срабатыванием камеры через 2.5-мм гнездо синхронизации, регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200, преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M, обновление через порт USB Type-C, настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска, большой жк-д
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
210
Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII N для Nikon
Унаследовав все возможности триггеров Godox, пульт-радиосинхронизатор XProII поддерживает автоматический режим TTL разных брендов, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, а также позволяет осуществлять высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Кроме того, он оснащен очень большим ЖК-экраном и интуитивно понятным дисплеем для повышения эффективности работы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Высота, см
4.9
Особенности
управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора, управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки, приемник может управлять срабатыванием камеры через 2.5-мм гнездо синхронизации, регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200, преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M, обновление через порт USB Type-C, настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска, большой жк-д
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Унаследовав все возможности триггеров Godox, пульт-радиосинхронизатор XProII поддерживает автоматический режим TTL разных брендов, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, а также позволяет осуществлять высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Кроме того, он оснащен очень большим ЖК-экраном и интуитивно понятным дисплеем для повышения эффективности работы.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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