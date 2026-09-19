Flama FL-RC5 ИК-пульт для Canon 5D, 7D, 450D, 500D, 350D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361335
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт
Особенности
совместим с фотоаппаратами Canon 5D, 7D, 450D, 500D, 350D
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Flama FL-RC5 ИК-пульт для Canon 5D, 7D, 450D, 500D, 350D
Беспроводной ИК пульт ДУ Flama FL-RC5, аналог Canon RC-5, позволяет управлять фотоаппаратом Canon на расстоянии до 10 метров, обеспечивает дистанционное управление спуском затвора с задержкой, поддерживает возможность зуммирования изображения во время съемки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пульт
Особенности
совместим с фотоаппаратами Canon 5D, 7D, 450D, 500D, 350D
Страна производитель
Китай
Беспроводной ИК пульт ДУ Flama FL-RC5, аналог Canon RC-5, позволяет управлять фотоаппаратом Canon на расстоянии до 10 метров, обеспечивает дистанционное управление спуском затвора с задержкой, поддерживает возможность зуммирования изображения во время съемки.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Flama FL-RC5 ИК-пульт для Canon 5D, 7D, 450D, 500D, 350D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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