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Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW купить с доставкой в Москве
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Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW

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Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW - фото 1
Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW - фото 2
Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
  • Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW - фото 1
  • Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW - фото 2
  • Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327085
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Пульт
Особенности
сертифицированная технология Bluetooth работает на расстоянии до 90 футов от телефона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
400

Описание товара Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW

Joby Impulse JB01473-BWW - пульт ДУ для удаленного управления камерой. Работает от сменной батареи CR2032 и поставляется с адаптером для крепления к держателю Joby GripTight.

Отзывы о товаре Пульт ДУ Joby Impulse JB01473-BWW




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Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Пульт
Особенности
сертифицированная технология Bluetooth работает на расстоянии до 90 футов от телефона
Страна производитель
Китай
Описание
Joby Impulse JB01473-BWW - пульт ДУ для удаленного управления камерой. Работает от сменной батареи CR2032 и поставляется с адаптером для крепления к держателю Joby GripTight.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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