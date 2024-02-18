Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Canon
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Характеристики
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%5 060 руб. 7 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
Высота, см
6
Особенности
ЖК-экран с подсветкой
Ширина, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
200
Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Canon
Есть ступени регулирования мощности пилотного света, функция компенсации экспозиции вспышки. На радиосинхронизаторе можно включить вспомогательный луч автофокусировки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
Высота, см
6
Особенности
ЖК-экран с подсветкой
Ширина, см
2
Страна производитель
Китай
Есть ступени регулирования мощности пилотного света, функция компенсации экспозиции вспышки. На радиосинхронизаторе можно включить вспомогательный луч автофокусировки.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем синхронизировался со вспышками , у меня falcon eyes и godox. Мощность вспышек можно настроить прямо на нем, это удобно. Но больше всего порадовало, что показывает уровень заряда батареек, я со вспышками езжу на выездные съёмки, и всякие истории бывали с севшим в самый неподходящий момент батарейками, поэтому меня прям порадовало. Также, достаточно подробная инструкция. В общем - рекомендую
Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 LCD для Canon
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем синхронизировался со вспышками , у меня falcon eyes и godox. Мощность вспышек можно настроить прямо на нем, это удобно. Но больше всего порадовало, что показывает уровень заряда батареек, я со вспышками езжу на выездные съёмки, и всякие истории бывали с севшим в самый неподходящий момент батарейками, поэтому меня прям порадовало. Также, достаточно подробная инструкция. В общем - рекомендую