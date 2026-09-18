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Пульт Falcon Eyes TERC дистанционного управления купить с доставкой в Москве
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Пульт Falcon Eyes TERC дистанционного управления

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Пульт Falcon Eyes TERC дистанционного управления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231228
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Пульт
Высота, см
4
Особенности
16 каналов
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х2
Вес, г.
200

Описание товара Пульт Falcon Eyes TERC дистанционного управления

Пульт устанавливается в стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом. Для подключения к разъему камеры можно использовать синхрокабель.

Отзывы о товаре Пульт Falcon Eyes TERC дистанционного управления




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Пульт
Высота, см
4
Особенности
16 каналов
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт устанавливается в стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом. Для подключения к разъему камеры можно использовать синхрокабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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