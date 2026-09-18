Пульт Falcon Eyes TERC дистанционного управления
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231228
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт
Высота, см
4
Особенности
16 каналов
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х2
Вес, г.
200
Описание товара Пульт Falcon Eyes TERC дистанционного управления
Пульт устанавливается в стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом. Для подключения к разъему камеры можно использовать синхрокабель.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пульт
Высота, см
4
Особенности
16 каналов
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Пульт устанавливается в стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом. Для подключения к разъему камеры можно использовать синхрокабель.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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