Пульт Falcon Eyes WC-LG дистанционного управления
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт
Высота, см
3.9
Особенности
Отключение звука готовности
Ширина, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
200
Описание товара Пульт Falcon Eyes WC-LG дистанционного управления
Для выездной видео/фотосъёмки с возможностью подключения аккумулятора и пульта дистанционного управления. Низкое энергопотребление.
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Бренд
Тип товара
Пульт
Высота, см
3.9
Особенности
Отключение звука готовности
Ширина, см
1.8
Страна производитель
Китай
Для выездной видео/фотосъёмки с возможностью подключения аккумулятора и пульта дистанционного управления. Низкое энергопотребление.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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