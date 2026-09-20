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Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 купить с доставкой в Москве
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Пульт дистанционного управления Godox RC-A6

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Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 - фото 1
Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
  • Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 - фото 1
  • Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538413
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Высота, см
1.5
Особенности
32 канала
Ширина, см
3.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х2
Вес, г.
50

Описание товара Пульт дистанционного управления Godox RC-A6

Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 служит для беспроводной настройки параметров осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой (для bi-color осветителей), запускать различные режимы световых спецэффектов и т.д. Пульт ДУ работает на частоте 2.4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 50 метров. Пульт поддерживает 32 канала и 16 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Отзывы о товаре Пульт дистанционного управления Godox RC-A6




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Пульты для фотоаппаратов
Высота, см
1.5
Особенности
32 канала
Ширина, см
3.8
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт дистанционного управления Godox RC-A6 служит для беспроводной настройки параметров осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой (для bi-color осветителей), запускать различные режимы световых спецэффектов и т.д. Пульт ДУ работает на частоте 2.4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 50 метров. Пульт поддерживает 32 канала и 16 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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