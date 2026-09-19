Flama FLST-S1AM Проводной пульт с таймером для Sony Alpha DSLR-A100/900/850/700/550/500/380/350/200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361317
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт
Особенности
совместим с фотоаппаратами Sony Alpha DSLR-A100, A900, A850, A700, A550, A500, A380, A350, A200 и другими более новыми моделями.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
300
Описание товара Flama FLST-S1AM Проводной пульт с таймером для Sony Alpha DSLR-A100/900/850/700/550/500/380/350/200
Проводной пульт Flama FLST-S1AM с таймером расширяет спектр возможностей камер модельного ряда Sony Alpha. Четырехпозиционный джойстик и кнопка спуска затвора с тремя положениями гарантируют качественное управление фотоаппаратом на приличной дистанции.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пульт
Особенности
совместим с фотоаппаратами Sony Alpha DSLR-A100, A900, A850, A700, A550, A500, A380, A350, A200 и другими более новыми моделями.
Страна производитель
Китай
Проводной пульт Flama FLST-S1AM с таймером расширяет спектр возможностей камер модельного ряда Sony Alpha. Четырехпозиционный джойстик и кнопка спуска затвора с тремя положениями гарантируют качественное управление фотоаппаратом на приличной дистанции.
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Flama FLST-S1AM Проводной пульт с таймером для Sony Alpha DSLR-A100/900/850/700/550/500/380/350/200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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