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Сумка монтажника КВТ С-04 купить с доставкой в Москве
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Сумка монтажника КВТ С-04

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Сумка монтажника КВТ С-04
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349921
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
3

Описание товара Сумка монтажника КВТ С-04

Сумка монтажника С-04 КВТ 66143 изготовлена из водонепроницаемого нейлона и обладает высокой прочностью. Имеет одно жесткое внутреннее отделение, два вместительных наружных кармана и откидывающиеся боковые секции с несколькими отделениями. Прошитые мягкие ручки обеспечивают удобство при переноске. Грузоподъемность сумки достигает 20 кг.

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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Описание
Сумка монтажника С-04 КВТ 66143 изготовлена из водонепроницаемого нейлона и обладает высокой прочностью. Имеет одно жесткое внутреннее отделение, два вместительных наружных кармана и откидывающиеся боковые секции с несколькими отделениями. Прошитые мягкие ручки обеспечивают удобство при переноске. Грузоподъемность сумки достигает 20 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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