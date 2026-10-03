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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18

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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
  • Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18
3 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х21х21
Вес, кг.
1.6

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежный и функциональный ящик для инструментов, идеально подходящий для мастеров и любителей. С весом 3,25 кг, она сочетает в себе прочность и легкость благодаря использованию высококачественных материалов, таких как металл и пластик. Ящик имеет пять отделений, что позволяет удобно организовать и хранить различные инструменты и аксессуары. Каждое отделение обеспечивает легкий доступ и продуманное распределение пространства, что способствует повышению эффективности работы. Бренд ЗУБР славится долговечностью и качеством своих изделий, поэтому данная система хранения станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Независимо от того, в каких условиях приходится работать, ящик ЗУБР обеспечит надежную защиту и удобную транспортировку ваших инструментов.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежный и функциональный ящик для инструментов, идеально подходящий для мастеров и любителей. С весом 3,25 кг, она сочетает в себе прочность и легкость благодаря использованию высококачественных материалов, таких как металл и пластик. Ящик имеет пять отделений, что позволяет удобно организовать и хранить различные инструменты и аксессуары. Каждое отделение обеспечивает легкий доступ и продуманное распределение пространства, что способствует повышению эффективности работы. Бренд ЗУБР славится долговечностью и качеством своих изделий, поэтому данная система хранения станет отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Независимо от того, в каких условиях приходится работать, ящик ЗУБР обеспечит надежную защиту и удобную транспортировку ваших инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-18 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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