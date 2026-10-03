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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20

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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20 - фото 2
Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
  • Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20 - фото 2
  • Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20
4 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х22х21
Вес, кг.
3.67

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежное и функциональное решение для организации и перемещения инструментов и аксессуаров. Этот инструментальный ящик весом 3,6 кг сочетает в себе прочность и удобство благодаря использованию качественных материалов: металла и пластика. Ящик для инструментов ЗУБР оснащен пятью отделениями, что позволяет эффективно распределить пространство для различных инструментов и мелких деталей. Каждое отделение обеспечивает легкий доступ и надежное хранение, что упрощает поиск и сортировку необходимых элементов в рабочем процессе. Данный продукт от бренда ЗУБР идеально подходит для профессионалов и энтузиастов, требующих от своей системы хранения долговечности и практичности. Благодаря высококачественным материалам, он устойчив к износу и механическим повреждениям, что гарантирует длительный срок службы. Ящик для инструментов ЗУБР станет незаменимым помощником в мастерской, гараже или на строительной площадке, обеспечивая порядок и удобство в хранении и транспортировке ваших инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
металл, пластик
Количество отделений
5
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежное и функциональное решение для организации и перемещения инструментов и аксессуаров. Этот инструментальный ящик весом 3,6 кг сочетает в себе прочность и удобство благодаря использованию качественных материалов: металла и пластика. Ящик для инструментов ЗУБР оснащен пятью отделениями, что позволяет эффективно распределить пространство для различных инструментов и мелких деталей. Каждое отделение обеспечивает легкий доступ и надежное хранение, что упрощает поиск и сортировку необходимых элементов в рабочем процессе. Данный продукт от бренда ЗУБР идеально подходит для профессионалов и энтузиастов, требующих от своей системы хранения долговечности и практичности. Благодаря высококачественным материалам, он устойчив к износу и механическим повреждениям, что гарантирует длительный срок службы. Ящик для инструментов ЗУБР станет незаменимым помощником в мастерской, гараже или на строительной площадке, обеспечивая порядок и удобство в хранении и транспортировке ваших инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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