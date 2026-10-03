Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента Зубр Дока 38163-20
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежное и функциональное решение для организации и перемещения инструментов и аксессуаров. Этот инструментальный ящик весом 3,6 кг сочетает в себе прочность и удобство благодаря использованию качественных материалов: металла и пластика. Ящик для инструментов ЗУБР оснащен пятью отделениями, что позволяет эффективно распределить пространство для различных инструментов и мелких деталей. Каждое отделение обеспечивает легкий доступ и надежное хранение, что упрощает поиск и сортировку необходимых элементов в рабочем процессе. Данный продукт от бренда ЗУБР идеально подходит для профессионалов и энтузиастов, требующих от своей системы хранения долговечности и практичности. Благодаря высококачественным материалам, он устойчив к износу и механическим повреждениям, что гарантирует длительный срок службы. Ящик для инструментов ЗУБР станет незаменимым помощником в мастерской, гараже или на строительной площадке, обеспечивая порядок и удобство в хранении и транспортировке ваших инструментов.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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