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Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ купить с доставкой в Москве
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Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ

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Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 1
Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 2
Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 3
Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 4
Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 5
Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, 6 перегородок, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43.5
Высота, см
32
Длина, м
6
  • Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 1
  • Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 2
  • Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 3
  • Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 4
  • Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 5
  • Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722650
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, 6 перегородок, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43.5
Высота, см
32
Длина, м
6
Габаритные размеры), см
43.5x32x6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х6
Вес, кг.
1.51

Описание товара Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ

Кейс органайзер DeWalt Tough case+ DT70839-QZ представляет собой многофункциональное решение для хранения и организации инструментов и аксессуаров. Продукт выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря этому, кейс органайзер способен выдерживать значительные нагрузки и сохранять свою форму даже при интенсивном использовании. Особенностью данного кейса является наличие 6 съемных перегородок, которые позволяют адаптировать внутреннее пространство под конкретные нужды пользователя. Это позволяет организовать инструменты и аксессуары наиболее удобным и эффективным образом. Кейс органайзер оснащен пластиковым замком, который обеспечивает надежную защиту содержимого от случайного доступа и утери. В комплект поставки входит кейс размером 43,5*32*6 см, 6 съемных перегородок. Выбирая кейс органайзер DeWalt Tough case+ DT70839-QZ, вы получаете надежный и функциональный инструмент для хранения и организации ваших инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, 6 перегородок, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43.5
Высота, см
32
Длина, м
6
Габаритные размеры), см
43.5x32x6
Страна производитель
Китай
Описание
Кейс органайзер DeWalt Tough case+ DT70839-QZ представляет собой многофункциональное решение для хранения и организации инструментов и аксессуаров. Продукт выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря этому, кейс органайзер способен выдерживать значительные нагрузки и сохранять свою форму даже при интенсивном использовании. Особенностью данного кейса является наличие 6 съемных перегородок, которые позволяют адаптировать внутреннее пространство под конкретные нужды пользователя. Это позволяет организовать инструменты и аксессуары наиболее удобным и эффективным образом. Кейс органайзер оснащен пластиковым замком, который обеспечивает надежную защиту содержимого от случайного доступа и утери. В комплект поставки входит кейс размером 43,5*32*6 см, 6 съемных перегородок. Выбирая кейс органайзер DeWalt Tough case+ DT70839-QZ, вы получаете надежный и функциональный инструмент для хранения и организации ваших инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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