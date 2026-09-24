Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Органайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ
Кейс органайзер DeWalt Tough case+ DT70839-QZ представляет собой многофункциональное решение для хранения и организации инструментов и аксессуаров. Продукт выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря этому, кейс органайзер способен выдерживать значительные нагрузки и сохранять свою форму даже при интенсивном использовании. Особенностью данного кейса является наличие 6 съемных перегородок, которые позволяют адаптировать внутреннее пространство под конкретные нужды пользователя. Это позволяет организовать инструменты и аксессуары наиболее удобным и эффективным образом. Кейс органайзер оснащен пластиковым замком, который обеспечивает надежную защиту содержимого от случайного доступа и утери. В комплект поставки входит кейс размером 43,5*32*6 см, 6 съемных перегородок. Выбирая кейс органайзер DeWalt Tough case+ DT70839-QZ, вы получаете надежный и функциональный инструмент для хранения и организации ваших инструментов.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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