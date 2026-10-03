Top.Mail.Ru
Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18 - фото 1
Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
20
  • Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18 - фото 1
  • Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269394
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18
4 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х15
Вес, кг.
1.85

Описание товара Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18

Система хранения и транспортировки Kraftool — это надежное решение для организации и транспортировки ваших инструментов. Эта сумка для инструментов весит всего 1,85 кг, что делает ее легкой и удобной для переноски даже при полной загрузке. Она оснащена 20 отделениями, которые позволяют удобно разместить различные виды инструментов и аксессуаров, обеспечивая быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из высококачественного текстиля и нейлона, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к износу. Этот материал обеспечивает хорошую защиту вашего оборудования от внешних факторов и увеличивает срок службы изделия. Бренд Kraftool славится своей надежностью и качеством, и эта сумка не является исключением. Она предназначена для ежедневного использования как профессионалами, так и любителями, обеспечивая удобство и эффективность в организации рабочего пространства. Система хранения и транспортировки Kraftool — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки Kraftool — это надежное решение для организации и транспортировки ваших инструментов. Эта сумка для инструментов весит всего 1,85 кг, что делает ее легкой и удобной для переноски даже при полной загрузке. Она оснащена 20 отделениями, которые позволяют удобно разместить различные виды инструментов и аксессуаров, обеспечивая быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из высококачественного текстиля и нейлона, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к износу. Этот материал обеспечивает хорошую защиту вашего оборудования от внешних факторов и увеличивает срок службы изделия. Бренд Kraftool славится своей надежностью и качеством, и эта сумка не является исключением. Она предназначена для ежедневного использования как профессионалами, так и любителями, обеспечивая удобство и эффективность в организации рабочего пространства. Система хранения и транспортировки Kraftool — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18 - купить по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...