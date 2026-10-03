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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741

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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
5 470 руб.  8 000 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741
5 470 руб. -32%
8 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х28
Вес, кг.
2.65

Описание товара Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741

Система хранения и транспортировки Kraftool представляет собой удобную и надежную сумку для инструментов, идеально подходящую для профессионалов и домашних мастеров. Эта сумка отличается продуманным дизайном и высоким качеством исполнения, обеспечивая долговечность и комфорт в использовании. Характеристики данной сумки включают вес 2,6 кг, что делает её достаточно легкой для удобной транспортировки, но при этом прочной и устойчивой к износу благодаря использованию в конструкции высококачественного нейлона. Этот материал славится своей выносливостью и водоотталкивающими свойствами, обеспечивая защиту инструментов от неблагоприятных внешних условий. Сумка Kraftool оснащена 20 отделениями, которые позволяют организовать эффективное хранение различных инструментов и аксессуаров. Удобное расположение отделений способствует быстрому доступу к нужным инструментам, что особенно важно в условиях насыщенного рабочего процесса. Являясь продуктом известного бренда Kraftool, эта сумка соответствует высоким стандартам качества и надежности, обеспечивая долгосрочное использование и удовлетворение потребностей пользователей. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным строителем или энтузиастом дела своими руками, система хранения и транспортировки от Kraftool станет незаменимым помощником в вашей работе.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки Kraftool представляет собой удобную и надежную сумку для инструментов, идеально подходящую для профессионалов и домашних мастеров. Эта сумка отличается продуманным дизайном и высоким качеством исполнения, обеспечивая долговечность и комфорт в использовании. Характеристики данной сумки включают вес 2,6 кг, что делает её достаточно легкой для удобной транспортировки, но при этом прочной и устойчивой к износу благодаря использованию в конструкции высококачественного нейлона. Этот материал славится своей выносливостью и водоотталкивающими свойствами, обеспечивая защиту инструментов от неблагоприятных внешних условий. Сумка Kraftool оснащена 20 отделениями, которые позволяют организовать эффективное хранение различных инструментов и аксессуаров. Удобное расположение отделений способствует быстрому доступу к нужным инструментам, что особенно важно в условиях насыщенного рабочего процесса. Являясь продуктом известного бренда Kraftool, эта сумка соответствует высоким стандартам качества и надежности, обеспечивая долгосрочное использование и удовлетворение потребностей пользователей. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным строителем или энтузиастом дела своими руками, система хранения и транспортировки от Kraftool станет незаменимым помощником в вашей работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 - купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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