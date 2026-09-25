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Уцененный товар Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 736091
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Уцененный товар Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние, 736091

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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
  • Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние - фото 1
  • Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние - фото 2
  • Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 010 руб.  5 470 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние
3 010 руб. -45%
5 470 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х28
Вес, кг.
2.65

Описание товара Уцененный товар Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : сумка Причина уценки : потертости , сломана ручка



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Отзывы о товаре Уцененный товар Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : сумка Причина уценки : потертости , сломана ручка


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 3010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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