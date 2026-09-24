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Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt

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Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 1
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 2
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 3
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 4
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 5
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл, пластик
Количество отделений
1
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 1
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 2
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 3
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 4
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 5
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661353
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл, пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
30.2x33.3x44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х30
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt

Ящик системы TSTAK предназначен для организации и хранения инструмента. Благодаря уплотнительным каналам ящик получил влагозащитные свойства по стандарту IP54. Передние металлические защелки повышают прочность и долговечность. Удлиненная форма повышает рычаг при защелкивании - от пользователя требуется меньше усилий. Съемный лоток отлично подойдет для хранения мелких аксессуаров и часто используемого инструмента. Внутри расположено гнездо для крепления чипа Tool Connect. Двухкомпонентная верхняя ручка выдерживает большие нагрузки до 30 кг, обеспечивает удобство переноски. Ящик совместим с модульными системами TSTAK и TSTAK 2.0, при помощи надежных боковых зажимов Mix&Match можно формировать различные сочетания модулей. Паспортная табличка для идентификации содержимого или владельца ящика. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл, пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
30.2x33.3x44
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик системы TSTAK предназначен для организации и хранения инструмента. Благодаря уплотнительным каналам ящик получил влагозащитные свойства по стандарту IP54. Передние металлические защелки повышают прочность и долговечность. Удлиненная форма повышает рычаг при защелкивании - от пользователя требуется меньше усилий. Съемный лоток отлично подойдет для хранения мелких аксессуаров и часто используемого инструмента. Внутри расположено гнездо для крепления чипа Tool Connect. Двухкомпонентная верхняя ручка выдерживает большие нагрузки до 30 кг, обеспечивает удобство переноски. Ящик совместим с модульными системами TSTAK и TSTAK 2.0, при помощи надежных боковых зажимов Mix&Match можно формировать различные сочетания модулей. Паспортная табличка для идентификации содержимого или владельца ящика. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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