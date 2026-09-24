Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83346-1 DeWalt
Ящик системы TSTAK предназначен для организации и хранения инструмента. Благодаря уплотнительным каналам ящик получил влагозащитные свойства по стандарту IP54. Передние металлические защелки повышают прочность и долговечность. Удлиненная форма повышает рычаг при защелкивании - от пользователя требуется меньше усилий. Съемный лоток отлично подойдет для хранения мелких аксессуаров и часто используемого инструмента. Внутри расположено гнездо для крепления чипа Tool Connect. Двухкомпонентная верхняя ручка выдерживает большие нагрузки до 30 кг, обеспечивает удобство переноски. Ящик совместим с модульными системами TSTAK и TSTAK 2.0, при помощи надежных боковых зажимов Mix&Match можно формировать различные сочетания модулей. Паспортная табличка для идентификации содержимого или владельца ящика. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение
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