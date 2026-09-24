Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
51.2
Высота, см
43.5
Длина, м
49
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722673
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Описание товара Ящик для инструментов DeWalt DWST83347-1
Ящик для хранения инструментов TSTAK DWST83347-1 DeWalt изготовлен из прочного пластика, способен выдержать вес до 30кг. Укомплектован сменным лотком, который отлично подойдет для хранения мелких и часто используемых инструментов. Ящик оснащен длинной металлопластиковой ручкой для удобного перемещения установленных нескольких модулей системы TSTAK. Передвижные колеса упрощают перевозку полностью наполненного ящика в необходимое место. Большой объем ящика 55л позволяет хранить в нем громоздкие инструменты и вещи. Передние металлические застежки надежно закрепляют крышку, повышают прочность ящика.
Все модульные системы DeWalt Серии TSTAK 2.0 и TSTAK 1.0 могут устанавливаться один на другой, а боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
Ящик для хранения инструментов TSTAK DWST83347-1 DeWalt изготовлен из прочного пластика, способен выдержать вес до 30кг. Укомплектован сменным лотком, который отлично подойдет для хранения мелких и часто используемых инструментов. Ящик оснащен длинной металлопластиковой ручкой для удобного перемещения установленных нескольких модулей системы TSTAK. Передвижные колеса упрощают перевозку полностью наполненного ящика в необходимое место. Большой объем ящика 55л позволяет хранить в нем громоздкие инструменты и вещи. Передние металлические застежки надежно закрепляют крышку, повышают прочность ящика.
Все модульные системы DeWalt Серии TSTAK 2.0 и TSTAK 1.0 могут устанавливаться один на другой, а боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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