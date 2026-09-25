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Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо купить с доставкой в Москве
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Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо

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Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо - фото 1
Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо - фото 2
Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
нижняя мобильная тумба-тележка (1 шт.), верхний съемный настольный ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), защитные коврики в выдвижные секции, ключи от замков (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
10
  • Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо - фото 1
  • Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо - фото 2
  • Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 900 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742188
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо
19 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
нижняя мобильная тумба-тележка (1 шт.), верхний съемный настольный ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), защитные коврики в выдвижные секции, ключи от замков (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
100
Количество отделений
10
Габаритные размеры), см
61.6x33.0x74.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х68х39
Вес, кг.
27.5

Описание товара Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо

Двухкомпонентный мобильный шкаф-металлоконструкция для упорядоченного хранения и перемещения слесарного инструмента по мастерской.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
нижняя мобильная тумба-тележка (1 шт.), верхний съемный настольный ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), защитные коврики в выдвижные секции, ключи от замков (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
100
Количество отделений
10
Габаритные размеры), см
61.6x33.0x74.2
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентный мобильный шкаф-металлоконструкция для упорядоченного хранения и перемещения слесарного инструмента по мастерской.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо - по цене 19900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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