Набор ящиков для инструментов DeWalt DWST83520-1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
35
Высота, см
44.5
Длина, м
43.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722648
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
35
Высота, см
44.5
Длина, м
43.6
Габаритные размеры), см
35x44.5x43.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х33
Вес, кг.
5.59
Описание товара Набор ящиков для инструментов DeWalt DWST83520-1
Комплект ящиков для инструмента DeWALT TSTAK 2.0 DWST83520-1 - это универсальная модульная система хранения, разработанная для удобной транспортировки и организации инструментов. Прочные ящики с улучшенными замками, пыле- и влагозащитой IP54, а также усиленные боковые ручки обеспечивают надёжность и комфорт в использовании. Идеально подходит для профессионалов и любителей, работающих в сложных условиях.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
35
Высота, см
44.5
Длина, м
43.6
Габаритные размеры), см
35x44.5x43.6
Страна производитель
Китай
Комплект ящиков для инструмента DeWALT TSTAK 2.0 DWST83520-1 - это универсальная модульная система хранения, разработанная для удобной транспортировки и организации инструментов. Прочные ящики с улучшенными замками, пыле- и влагозащитой IP54, а также усиленные боковые ручки обеспечивают надёжность и комфорт в использовании. Идеально подходит для профессионалов и любителей, работающих в сложных условиях.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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